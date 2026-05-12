وقالت الوزارة، في بيان، إن نائب وزير الخارجية السفير حمد سليمان المشعان جدّد "إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذا العمل العدائي"، مطالبا إيران بـ"الوقف الفوري وغير المشروط لمثل هذه الأعمال".

وأضاف البيان أن الكويت حمّلت طهران "كامل المسؤولية" عما يمثله ذلك من تعد صارخ على سيادة دولة الكويت وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وأكد نائب وزير الخارجية، بحسب البيان، احتفاظ الكويت "بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها"، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشددا على اتخاذ ما تراه الدولة مناسبا لحماية سيادتها وأمن شعبها والمقيمين على أراضيها.