ودان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بأشد العبارات هذا التسلل، معربا عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، مشيدًا بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط.

وشدد على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب، وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التهديدات، مؤكدًا أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية هذا الاعتداء، واعتبرته "خرقًا فاضحًا لسيادة الكويت وتهديدًا خطيرًا لأمنها واستقرارها وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الوزارة رفض الأردن واستنكاره الشديد لهذا التسلل، وتضامنه الكامل مع دولة الكويت، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.