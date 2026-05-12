وأضافت الوزارة أن أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية أُصيب خلال اشتباكات وقعت مع المتسللين أثناء عملية ضبطهم.

وأفادت الداخلية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن "مجموعة المتسللين إلى أراضي الكويت أثناء التحقيق معهم اعترفوا بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني"، مضيفة أنهم "اعترفوا بتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان على متن قارب صيد تم استئجاره خصيصًا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت".

كما أوضحت الوزارة أن الاشتباك مع القوات المسلحة أسفر عن إصابة أحد أفرادها، فيما تمكن اثنان من العناصر المتسللة من الفرار.