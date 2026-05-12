وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن الأحكام شملت السجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب فرض غرامات مالية بقيمة 2000 دينار بحريني على بعض المتهمين، ومصادرة المضبوطات. بحسب وكالة أنباء البحرين.

وأضاف أن القضايا تضمنت اتهامات بالحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، إضافة إلى تصوير أماكن يُحظر تصويرها، في ظل الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت البحرين.

كما قضت المحكمة بإبعاد 3 متهمين من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم.