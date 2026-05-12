وأوردت الوكالة أن "الطيران الحربي المعادي أغار ليلا على منزل مأهول في كفردونين، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى و7 جرحى، نقلوا إلى مستشفيات صور".

من جهة أخرى، وجه الجيش الإسرائيلي صباح الثلاثاء "إنذارا عاجلا" الى سكان بلدة سحمر في سهل البقاع شرق لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم "فورا"، تمهيدا لغارات.

ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ 17 أبريل، تواصل إسرائيل شنّ غارات دامية خصوصا على جنوب لبنان، حيث تقول إنها تستهدف بنى تابعة لحزب الله، ما يؤدي إلى سقوط قتلى بينهم مدنيون، فيما يعلن حزب الله قصف شمال إسرائيل بالصواريخ والمسيرات.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات منذ اندلاع الحرب في 2 مارس إلى 2869 قتيلا، فيما سقط عشرات القتلى منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، وفقا للسلطات اللبنانية.

وتأتي الغارات في وقت يستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة محادثات في 14 و15 مايو في واشنطن في محاولة لإنهاء الحرب.

وانجرّ لبنان في 2 مارس إلى الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بعدما أطلق حزب الله صواريخ باتجاه الدولة العبرية ثأرا لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الإسرائيلي الأميركي على طهران.

وردّت إسرائيل بتنفيذ ضربات مكثفة واجتياح بري في الجنوب.