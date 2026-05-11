وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 100 غارة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، فيما قتل 87 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية التي أوردها المكتب الأممي، فقد قتل ما لا يقل عن 2846 شخصا وأصيب 8693 آخرون منذ تصاعد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في الثاني من مارس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، مقتل مسعفين اثنين وإصابة آخرين في غارات استهدفت مواقع مرتبطة بالقطاع الصحي في بلدتي قلوية وتبنين جنوبي لبنان، أثناء استجابتهم لحوادث سابقة.

من جهتها، ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت منذ بدء التصعيد 158 هجوما على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن مقتل 108 أشخاص وإصابة 249 آخرين.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت قد أفاد مساء الإثنين، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في مدينة الخيام جنوبي لبنان.

ووفق مراسلنا فقد شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء الإثنين أيضا غارة على بلدة سجد جنوبي لبنان.

ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الإثنين، إلى الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية في جنوب البلاد.

وذكرت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي أن الرئيس عون عرض مع السفير الأميركي ميشال عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأميركي الإسرائيلي في الاسبوع الجاري بواشنطن.

جدير بالذكر أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لاستضافة جولة أخرى من المحادثات بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين.