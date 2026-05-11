وقال مكتب نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "بينما تقوم إسرائيل والولايات المتحدة (بالعمل القذر نيابة عن أوروبا) من خلال القتال من أجل الحضارة ضد المتطرفين في إيران وفي أماكن أخرى، كشف الاتحاد الأوروبي عن إفلاسه الأخلاقي من خلال إرساء موازاة زائفة بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابيي حماس".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على "إكس"، إن الاتحاد الأوروبي "اختار، ⁠بشكل تعسفي ‌وسياسي، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب ⁠آرائهم السياسية ودون أي أساس".

وأضاف: "من المشين أيضا ⁠المقارنة غير المقبولة التي اختارها الاتحاد الأوروبي بين المواطنين الإسرائيليين وإرهابيي حماس. هذه مساواة مشوهة ⁠تماما من الناحية الأخلاقية".

وكانت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قالت في وقت سابق من يوم الإثنين إن وزراء خارجية التكتل توصلوا ⁠ إلى اتفاق بشأن عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية في حركة حماس.

وتعطلت حزمة العقوبات، التي تستهدف ثلاثة مستوطنين ‌وأربع منظمات استيطانية لم يُكشف عن هوياتها بعد، لعدة أشهر ‌بسبب اعتراض الحكومة الهنغارية السابقة التي خسرت الانتخابات الشهر الماضي.

وعبّرت حكومات أوروبية عن قلقها إزاء تزايد التقارير عن أعمال عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكتبت كالاس ‌في منشور على "إكس": "لقد آن ‌الأوان ⁠للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز"، مضيفة "للتطرف والعنف عواقب وخيمة".