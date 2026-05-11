يأتي ذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها بما يدعم مصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وامدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجدد الرئيس الأوكراني إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاكٍ لسيادة الدولة والقانون الدولي وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد لجهود الوساطة المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية بشأن عمليات تبادل الأسرى وما تسفر عنه من نجاحات، وأهمية هذه المساعي الإنسانية.