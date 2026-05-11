وجاءت عملية التوقيف نتيجة تنسيق أمني وتبادل معلومات بين السفارة العراقية في بيروت والأجهزة الأمنية اللبنانية، حيث قامت السفارة بجمع معطيات دقيقة حول تحركات الموقوف ونشاطاته المشبوهة، قبل إحالتها إلى الجهات المختصة في لبنان.

وبعد متابعة ميدانية ورصد دقيق، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في الجيش من توقيفه، حيث تبيّن تورطه في انتحال صفة رسمية بهدف التضليل والاستفادة من الامتيازات المرتبطة بها.

وباشرت الجهات القضائية المختصة التحقيق مع الموقوف، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تواصل مديرية المخابرات تحقيقاتها لكشف أي ارتباطات محتملة أو أنشطة أخرى قد يكون نفذها داخل الأراضي اللبنانية.