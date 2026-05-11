وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صحفي الإثنين ، إن الرئيس عون عرض مع السفير الأميركي ميشال عيسى آخر التطورات المتعلقة بالاجتماع الثالث اللبناني الأميركي الإسرائيلي في الاسبوع الجاري في واشنطن.

ووفق البيان ، شدد عون على "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها".

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تخطط لاستضافة جولة أخرى من المحادثات بين ممثلين عن إسرائيل ولبنان في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأطلق الرئيس عون في التاسع من مارس الماضي مبادرة لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان، ترتكز على هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية، وتقديم الدعم للجيش، وسيطرة الجيش على مناطق التوتر ومصادرته كل السلاح منها، ومباشرة مفاوضات مع إسرائيل.

يذكر أن وقفا هشا لإطلاق النار يسري منذ ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ، إلا أن الاشتباكات بين الجانبين استمرت رغم ذلك.