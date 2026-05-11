وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت انتهاكاتها في ريف القنيطرة الشمالي، حيث توغلت في بلدة جباتا الخشب، في حين قصفت قوة عسكرية محيط قرية طرنجة بأكثر من 10 قذائف هاون".

وأضافت أن "قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة ليات عسكرية توغلت في بلدة جباتا الخشب، حيث نصبت حاجزاً على مدخل البلدة وقامت بتوقيف المارة دون تسجيل حالات اعتقال، ما سبب حالة من التوتر في المنطقة".

بدوره ، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القصف والوجود العسكري أثارا حالة من الذعر والهلع في أوساط الأهالي، خاصة المزارعين الذين يعملون في الأراضي المحيطة بالقرى المستهدفة.

وكانت قوة إسرائيلية توغلت، الأحد، في قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل ، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.