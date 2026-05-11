ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، "وجه العدو إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات وقرى الريحان (جزين)، وجرجوع، وکفررمان، والنميرية، وعربصاليم، والجميجمة، ومشغرة، وقلايا (البقاع الغربي) وحاروف".

وتزامن ذلك مع تجدّيد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على بلدة تول في قضاء النبطية، كما شن سلسلة غارات على بلدات يحمر الشقيف، وكفرتبنيت، ومحيط الميتم في شوكين.

وجاءت الغارات مع تعرض بلدات يحمر آرنون كفرتبنيت، النبطية الفوقا وميفدون لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.