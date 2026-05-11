وقال نتنياهو لبرنامج 60 دقيقة على ‌قناة "‌سي بي إس نيوز": "أريد خفض الدعم المالي الأميركي، وهو المكون المالي للتعاون العسكري بيننا، إلى الصفر".

وأضاف أن إسرائيل تتلقى حوالي ‌3.8 مليار دولار ‌من ⁠المساعدات العسكرية الأميركية سنويا.

ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ما مجموعه 38 مليار دولار من ⁠المساعدات العسكرية ‌لإسرائيل في الفترة من 2018 إلى ⁠2028.

لكن نتنياهو قال إن هذا هو "بالتأكيد" ⁠الوقت المناسب لإعادة ضبط العلاقة المالية بين الولايات المتحدة ⁠وإسرائيل.

وأضاف نتنياهو في المقابلة: "لا أريد انتظار الكونغرس القادم. أريد أن أبدأ الآن"، حسبما نقلت "رويترز".

وكان نتنياهو قد أكد الأسبوع الماضي أن التفوق الجوي الإسرائيلي، جعلها قادرة على الوصول لأي مكان في سماء إيران متى استدعت الضرورة ذلك.

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل "يجب أن تبقى دائما أقوى بكثير من أعدائها"، مضيفا أنه "فيما يتعلق بالتعزيز، سنشتري سربين من الطائرات الحديثة: إف-35 وإف-15".

وبيّن أن "هذه الطائرات تعزز التفوق الجوي الإسرائيلي الساحق. يستطيع طيارونا الوصول إلى أي مكان في سماء إيران، وهم على أهبة الاستعداد لذلك عند الضرورة. لدينا طائرات متطورة وطيارون أكفاء".

أما بخصوص الطائرات المسيّرة، فقال نتنياهو: "أمرت قبل أسابيع بإنشاء مشروع خاص لمواجهة خطرها، وسأطلع على تقرير مرحلي حول هذا الموضوع. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نعمل عليه".

وأشار إلى أنه "سنطور طائرات رائدة من إنتاج شركة (أزرق أبيض). سيغير هذا الوضع برمته".

وأكد أنه أصدر تعليمات بالاستثمار في تصنيع الأسلحة محليا، مضيفا: "سنضيف خلال العقد القادم 350 مليار شيكل (قرابة 119 مليار دولار) إلى ميزانية الدفاع، بهدف إنتاج هذه الأسلحة في إسرائيل والاستغناء عن الاعتماد على الدول الأجنبية".