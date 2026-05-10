وأعرب أبو الغيط عن تضامن الجامعة العربية الكامل مع البحرين في مواجهة ما وصفها بالمخططات التخريبية التي تستهدف أمنها واستقرارها، وذلك عقب إعلان السلطات البحرينية القبض على 41 شخصا على صلة بجهات أجنبية، قالت إنهم حاولوا تقويض أمن المملكة واستقرارها.

وأكد أبو الغيط رفضه الكامل لما وصفه بـ"التصعيد غير المبرر"، محذرا من أنه قد يؤدي إلى تقويض جهود الوساطة الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب سلميا.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي تحذير أبو الغيط من أن استمرار ما وصفها بـ"التصرفات العدوانية" قد يدفع المنطقة نحو مزيد من الفوضى.

وشدد أبو الغيط على تضامن الجامعة مع الدول الخليجية المتضررة في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها على أراضيها ومياهها.