وقال ترامب اليوم الأحد في مقابلة في البرنامج التلفزيوني "فول ميجر" "حسنا، سنحصل على هذا في مرحلة ما، مع كل ما نريده". وتابع ترامب أن المادة (اليورانيوم المخصب) "تخضع للمراقبة" من الولايات المتحدة. وأضاف "إذا اقترب أي شخص من المكان فسنعلم بالأمر وسنفجره".

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت نقل اليورانيوم المخصب خارج إيران وتخزينه. في الأصل كان هناك اتفاق على هذا، لكن الولايات المتحدة فجأة شددت موقفها. وقال بوتين إن روسيا قامت بالفعل بإزالة اليورانيوم المخصب من إيران من قبل، في عام 2015، وأن إيران تثق بروسيا "وليس بدون سبب".

ويضغط ترامب على إيران لإزالة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب بشكل كامل. كما يريد تفكيك منش ت التخصيب ومنع طهران من تطوير برنامجها النووي وصنع أسلحة نووية.

وكان الرئيس ترامب قد صرح يوم الأربعاء الماضي أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية، في إشارة إلى حدوث تقدم في المحادثات الجارية بين الجانبين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وكالة أنباء (إرنا)، اليوم الأحد، أن إيران قدمت ردها على أحدث المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، وذلك عبر وسيط باكستاني.وبحسب الخطة المقترحة، ستركز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب في المنطقة.