وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن "هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر وتهديدا لأمنها واستقرارها".

وأعربت عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر الشقيقة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

وأكدت وزارة الخارجية أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي".