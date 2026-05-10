وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الرد على المقترح الأميركي، الذي سلم إلى باكستان المضطلعة بدور الوسيط بين الطرفين، يركز على إنهاء الحرب على كل الجبهات لا سيما لبنان وضمان سلامة حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

وبدوره ذكر ​مسؤول حكومي ⁠باكستاني الأحد أن إسلام آباد ​تلقت رد ‌طهران على مقترح أميركي بشأن ‌الحرب ‌مع إيران، وأنها أرسلت الرد إلى ‌واشنطن.

وكان المقترح الأميركي يتضمن إنهاء القتال قبل بدء محادثات بشأن قضايا مختلف عليها، من بينها برنامج طهران النووي.

ومع قرب موعد زيارة ترامب للصين هذا الأسبوع، تتزايد الضغوط لوضع حد للحرب التي أشعلت فتيل أزمة طاقة عالمية وتشكل تهديدا متزايدا للاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية الرامية لكسر حالة الجمود بين الجانبين ومرور ناقلة غاز، لا يزال التهديد للملاحة البحرية واقتصادات المنطقة مرتفعا.

وشهدت الأيام القليلة الماضية أكبر تصعيد للاشتباكات في المضيق وحوله منذ سريان ​وقف إطلاق النار قبل نحو شهر، ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات متفرقة يوم الجمعة بين ​قوات إيرانية وسفن أميركية في المضيق.