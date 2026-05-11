وقال نتانياهو في حديث لبرنامج "60 دقيقة" تبثه شبكة "سي بي اس" كاملا في وقت لاحق الأحد "أعتقد أن الحرب حققت الكثير، لكنها لم تنته بعد لأن ثمة مواد نووية، يورانيوم مخصب، يجب أن يتم نقله الى خارج إيران. لا تزال ثمة مواقع لتخصيب اليورانيوم يجب أن يتم تفكيكها".

وردا على سؤال عن كيف يمكن إخراج هذا المخزون، أجاب رئيس الوزراء الإسرائيلي "تدخل وتنقله خارجا".

وتابع "لقد أضعفنا جزءا كبيرا من ذلك، لكن كل هذه الأمور لا تزال موجودة، وهناك عمل يجب القيام به".

وأضاف: "لن أتحدث عن الوسائل العسكرية، لكن ما قاله لي الرئيس الأميركي هو: أريد الدخول إلى هناك، وأعتقد أن ذلك يمكن تنفيذه فعليًا، فهذه ليست المشكلة".