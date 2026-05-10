فقد قال المركز الفلسطيني للأعلام "استشهد اثنان من المواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مركبة مدنية في محيط جمعية إعمار بحي الأمل شمال غرب مدينة خان يونس".

وأشار المركز إلى "استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين قرب دوار مكي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة".

كما أُصيب فلسطيني جراء قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منطقة الشاكوش شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قدرت في خبر لها أمس السبت العدد حصيلة قتلى الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 بأكثر من 72,736، بالإضافة إلى 172,535 مصابا.

أما عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي فقد ارتفع إلى 850 قتيلا، والإصابات إلى 2,433، في حين جرى انتشال 770 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.