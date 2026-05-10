وتظهر بيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة "بلومبرغ" للأنباء، ونشرتها اليوم الأحد، أن ناقلة "الخريطيات"، التي تم تحميلها في ميناء "رأس لفان" للتصدير بقطر في وقت سابق من الشهر الجاري، خرجت من المضيق وهي الآن في خليج عمان.

وتشير البيانات إلى أن باكستان هي الوجهة التالية لناقلة الغاز الطبيعي المسال.

ويبدو أن السفينة قد سلكت الطريق الشمالي الذي وافقت عليه طهران، والذي يمر بمحاذاة الساحل الإيراني عبر مضيق هرمز، بحسب ما أظهرته البيانات.