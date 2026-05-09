وبحث الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون خاصة التنموي والحرص على مواصلة دعمه وتطويره بما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما الشقيقين.

وتطرق الاتصال إلى مستجدات الشأن اللبناني والمساعي المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان، وثمن الرئيس جوزاف عون، مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة الداعمة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وتحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والاستقرار.

كما استعرض الجانبان خلال الاتصال التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل على تعزيز أسباب الاستقرار والأمن والدفع تجاه مسار السلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها وازدهارها. ‏