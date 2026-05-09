وبحسب ما ذكرت الوكالة فقد "أنذر جيش العدو الإسرائيلي سكان بلدات وقرى طير دبا والعباسية وبرج رحال ومعروب وباريش وأرزون وجناتا (صور) والزرارية وعين بعال، بإخلاء منازلهم فورا".

ودعا إلى "الابتعاد عن القرى والبلدات مسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة".

وأشارت الوكالة إلى أن "مسيرة معادية أغارت صباح اليوم (السبت) على النبطية الفوقا وعلى دوار كفرتبنيت، وأفيد بوقوع إصابات"، لافتة إلى "تحليق مسيرة معادية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت".

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.

وبعد الجولة الأولى من المفاوضات، أعلن الرئيس ترامب وقفا لإطلاق النار لمدة عشرة أيام، ثم أعلن تمديده ثلاثة أسابيع بعد الجولة الثانية.

وقال ترامب أيضا إنه يتوقع أن يلتقي عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معه في البيت الأبيض "خلال الأسبوعين المقبلين".

لكن عون قال الاثنين "علينا أولا أن نتوصل الى اتفاق أمني، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية علينا، قبل أن نطرح مسألة اللقاء بيننا".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء، إنه "لا توجد مشكلة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية"، معتبرا أن حزب الله هو المشكلة.