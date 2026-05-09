وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته لإزالة التهديدات التي تواجه المدنيين الإسرائيليين وجنوده في جنوب لبنان".

وتابع: "وفي إطار إزالة هذه التهديدات، شنّ الجيش الإسرائيلي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية غارات جوية وبرية على أكثر من 85 موقعًا تابعا لحزب الله. وشملت الأهداف مخازن أسلحة، ومنصات إطلاق، ومنشآت يستخدمها حزب الله لشنّ عمليات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش".

وأشار إلى أنه: "في سهل البقاع، استهدف الجيش الإسرائيلي موقعا تحت الأرض يستخدمه حزب الله لتصنيع أسلحة مخصصة لإلحاق الأذى بجنود الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين".

كما ذكر أنه استهدف عناصر من حزب الله "كانوا يشنون عمليات إرهابية ضد جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

وأوضح البيان أن حزب الله "أطلق عدة صواريخ خلال اليوم الماضي باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، جنوب خط الدفاع الأمامي. وسقطت الصواريخ بالقرب من أحد الجنود، ولم تُسجّل أي إصابات بين جنود الجيش الإسرائيلي".