ووفق القناة، يسود اعتقاد في إسرائيل بأنه يمكن تدمير البنى التحتية الإيرانية خلال 24 ساعة فقط، ما يدفع إيران إلى التفاوض وهي "راكعة".

وفي أعقاب تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز، تشهد إسرائيل حالة استنفار قصوى على خلفية احتمال العودة إلى القتال.

ولا تزال الخلافات الرئيسية قائمة بين الولايات المتحدة وإيران، سواء فيما يتعلق بمضيق هرمز أو البرنامج النووي، ووفق القناة 12 توجد عدم رغبة لديهما في تجدد القتال، إلا أن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة، وفي الوقت نفسه تخشى إسرائيل من توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قد لا يكون جيدا من وجهة نظرها.

وبحسب القناة 12، فقد نقلت جهات في إسرائيل رسالة إلى الأميركيين مفادها أن أي عودة إلى القتال يجب أن تشمل تدمير بنى الطاقة التحتية الإيرانية.

وقال مسؤول إسرائيلي بشأن احتمال تنفيذ هجوم واسع: "إذا كنت لا تسقط النظام، فعلى الأقل اتركه مشلولا".

ويعكس هذا التصريح الموقف الإسرائيلي الذي يرى أن إلحاق ضرر اقتصادي قاتل يشكل بديلا ضروريا لإسقاط النظام.

وفي إسرائيل يحاولون توجيه رسالة للأميركيين توضح أن تدمير مصادر الطاقة هو الطريق العملي الوحيد لتحقيق تقدم في مواجهة طهران.