وأظهرت صور التقطتها أقمار "سنتينل 1"، و"سنتينل 2"، و"سنتينل 3"، التابعة لبرنامج "كوبرنيكوس"، في الفترة بين 6 و8 من شهر مايو الجاري، أن التسرب المحتمل ​الذي يظهر في الصور على شكل بقعة باللونين الرمادي والأبيض، يغطى المياه ‌غربي الجزيرة.

ولم يتضح على الفور سبب التسرب النفطي في جزيرة خرج، التي يبلغ طولها نحو 8 كيلومترات.

وبدا أن مساحة البقعة تخطت 20 ميلا مربعا (52 كيلومترا مربعا) حتى الخميس، وفق تقديرات لشركة "أوربيتال إي أو إس" المتخصصة في مراقبة التسربات النفطية.

ويبدو أن البقعة كانت آخذة بالتمدد جنوبا.

وقال الباحث في مرصد الصراع والبيئة ليون مورلاند، ‌إن "هيئة البقعة تبدو ‌متسقة بصريا مع (شكل) النفط"، واتفق معه في الرأي لويس جودارد المؤسس المشارك لشركة الاستشارات "داتا ديسك" التي تركز على المناخ والسلع الأساسية.

وتضم جزيرة خرج أكبر محطة نفط في إيران، ويمر عبرها نحو 90 بالمئة من صادراتها من الخام، وفق تقرير لبنك "جي بي مورغان" الأميركي.

وتعد الجزيرة ركيزة لاقتصاد البلاد المنهك، وتقع شمالي مضيق هرمز المغلق عمليا بعد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وسبق أن أعلن الجيش الأميركي أنه دمر أهدافا عسكرية في الجزيرة، في وقت مبكر من ​الحرب.

وأعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية، بعد فشل جولة محادثات سلام في باكستان في تحقيق تقدم بشأن اتفاق، الشهر الماضي.