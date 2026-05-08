لكن الدبلوماسيين استبعدوا أن تحول هذه التعديلات دون استخدام ‌الصين وروسيا حق النقض (الفيتو).

وسيكون استخدام الصين حق الفيتو ‌محرجا قبيل ‌زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى بكين الأسبوع المقبل، حيث يرجح أن تكون حرب إيران على رأس ‌جدول الأعمال.

وأزالت مسودة ‌محدثة ⁠جرى توزيعها على أعضاء مجلس الأمن بعد ظهر الخميس واطلعت عليها "رويترز"، بندا ⁠يستند ‌إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم ⁠المتحدة، الذي يسمح للمجلس بفرض ⁠تدابير تتراوح بين العقوبات والعمل العسكري.

ومع ذلك، أبقى مشروع ⁠القرار على لغة صارمة تجاه إيران، إضافة إلى بند ينص على أنه "في حال عدم الامتثال سيجتمع المجلس مجددا للنظر في إجراءات فعالة، بما في ذلك العقوبات، لضمان حرية الملاحة ​في ‌المنطقة".

ولم يتضح بعد موعد تصويت المجلس على مشروع القرار.