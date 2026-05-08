أعربت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وأسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن "استمرار هذه الاعتداءات وتكرارها يشكلان انتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها".
وأضاف البيان أن هذه الهجمات تمثل "تصعيدا مرفوضا يقوّض جهود خفض التوتر وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".
وجددت الخارجية الكويتية "تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة"، مؤكدة دعمها "لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها". عربة عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.