وقال الصدر في تدوينة على منصنة "إكس" إن "من يرفض منهم هذا التشكيل فيعتبر خارجا عن القانون، وإن فعلوا فأنا على استعداد لحل لواء اليوم الموعود وتسليم سرايا السلام إلى القائد العام للقوات المسلحة، وعلى الجميع فعل ذلك بأسرع وقت ممكن".

ودعا الصدر رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى "عدم الاستعانة بـ "خلطة العطار" في تشكيل الكابينة الوزارية، وإبعاد كل من له جناح مسلح منها إبعادا تاما، وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب، والعمل الدؤوب والحقيقي من أجل استقلالية العراق من كل التدخلات الخارجية".

وجدد زعيم التيار الصدري "رفض وجود أي فرد من التيار الشيعي الوطني "التيار الصدري" في الكابينة الوزارية، ولا يمثلنا أي وزير منهم".

كان الزعيم العراقي مقتدى الصدر قد دعا العام الماضي إلى حل المليشيات المسلحة في العراق، وتسليم السلاح إلى الدولة وتقوية القوات العسكرية والأمنية في البلاد.