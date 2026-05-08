وتقع الزاوية على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة طرابلس، وتضم أكبر مصفاة نفط عاملة ​في ليبيا بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل يوميا.

وترتبط ‌المصفاة بحقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا.

وقالت ‌شركة الزاوية ‌لتكرير النفط، المشغلة للمصفاة، في بيان إن الوضع "استوجب اتخاذ إجراءات عاجلة طارئة بإيقاف المصفاة بالكامل وإخلاء الميناء من الناقلات حفاظا على سلامة أرواح المستخدمين والمنشآت والمحافظة ‌على البيئة المحيطة"، وذلك ‌بعد "سقوط ⁠العديد من القذائف من العيار الثقيل في عدة مواقع داخل الشركة إلى أن وصلت إلى مناطق التشغيل".

ولم تتضح بعد الجهة ⁠المتورطة في ‌العنف أو سببه، لكن مديرية أمن الزاوية أعلنت ⁠في بيان "انطلاق عملية أمنية واسعة في إطار الوصول للفاعلين.