وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن "قوات الاحتياط التابعة لفريق القتال اللوائي النقب (12) بقيادة فرقة غزة (143)، عملت خلال الأشهر الأخيرة في جنوب قطاع غزة بهدف تطهير المنطقة من البنى التحتية".

وأضاف البيان أن القوات، بالتعاون مع وحدة "يهلوم"، "دمرت ثمانية مسارات تحت أرضية بطول إجمالي يزيد عن كيلومترين ونصف، كانت تُستخدم من قبل منظمة حماس".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "أحد هذه المسارات شكّل جزءا من شبكة البنى التحتية تحت الأرض في شرق رفح، حيث مكث خلال الأشهر الأخيرة عناصر من حماس، وتم تحييدهم خلال نشاط هندسي نفذته القوات داخل المسار".

وذكر البيان أن "قوات لواء النقب استكملت مهمتها في المنطقة وأنهت الجولة السابعة من نشاطها منذ بداية الحرب"، موضحا أن قوات من لواء المظليين ستحل محلها في المنطقة.

وأكد الجيش أن قواته التابعة للقيادة الجنوبية "منتشرة في المنطقة وفق مخطط وقف إطلاق النار، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".