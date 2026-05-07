وقال أبو شهاب في إحاطة من نيويورك بشأن المشروع الخليجي الأميركي لدى الأمم المتحدة المتعلق بمضيق هرمز: " نرفض فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز، وهذه الممرات البحرية الدولية لا يجب أن تكون عرضة للابتزاز".

وأضاف أن إيران "قد وضعت الألغام وفرضت رسوم عبور على المضيق"، مشيرا إلى أن "تهديدات إيران واعتداءاتها لم تتوقف في مضيق هرمز".

واعتبر أن مشروع القرار ينص على إزالة الألغام في مضيق هرمز وهو ما يعد أمرا حيويا لحرية وأمان الملاحة في المضيق.

وأكد أن مشروع القرار يدعم إحداث ممر إنساني لضمان مرور المساعدات الإنسانية والأغذية والأسمدة عبر المضيق وهي عملية مهمة نظرا لما يحدث وتزايد الاعتداءات من جانب إيران في مضيق هرمز".

وأكد أن مشروع القرار مهم جدا لأنه يضع الأولوية للقانون الدولي ويحمي الممرات الدولية ويعي الأثر على الأمن الغذائي والاقتصادات العالمية التي تعتمد على هذا المضيق.