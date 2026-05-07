ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد بحث رئيس دولة الإمارات والرئيس المصري خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات التي تخدم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين، وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكداً تضامن مصر مع الدولة تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وحضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والوفد المرافق للرئيس المصري، الذي يضم بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وعدداً من المسؤولين.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والرئيس عبد الفتاح السيسي قد قاما بزيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة، للاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية والاستعداد لمختلف التحديات.