وشدد التحالف، في بيان مشترك الأربعاء، على مسؤولية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفائهما، بموجب القانون الدولي، في منع مثل هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار البيان إلى أن هذه التطورات تعكس أنماطًا متكررة شهدتها مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في السودان، داعيًا إلى وضع حد لها.

كما أعرب التحالف عن قلقه العميق إزاء التصعيد المستمر في إقليم كردفان، بما في ذلك مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، والذي أسفر، بحسب التقارير، عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء ضربات استهدفت مناطق مأهولة، إضافة إلى تضرر مرافق وخدمات أساسية تشمل الأسواق والمنشآت الطبية والمدارس الابتدائية.

ودعا البيان جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء العمليات العسكرية، وضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية.

وشدد كذلك على أهمية ضمان الحركة الآمنة والطوعية وغير المقيّدة للمدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق، مع تسهيل مرورها إلى المناطق المتضررة.

وأكد التحالف أن أي احتجاز لأشخاص على خلفية النزاع يجب أن يتم وفقًا للقانون الدولي، بما يشمل ضمان المعاملة الإنسانية وإتاحة الوصول للجنة الدولية للصليب الأحمر بما يتوافق مع ولايتها.

وفي ختام البيان، دعا التحالف إلى الوقف الفوري للعنف، والامتثال الكامل للقانون الدولي، واتخاذ خطوات جادة من جميع الأطراف لحماية المدنيين ومنع وقوع مزيد من الفظائع في أنحاء السودان.

وتشهد الحرب، التي اندلعت في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، انتهاكات واسعة، وأسفرت، وفق بعض التقديرات، عن مقتل ما يصل إلى 400 ألف شخص، ونزوح نحو 13 مليون، ما فاقم الأزمة التي صنّفتها الأمم المتحدة بأنها أكبر كارثة إنسانية في العالم.