وأكد البديوي في بيان أن "هذه الادعاءات المضللة تأتي امتدادا للنهج التصعيدي والاستفزازي الذي تنتهجه إيران تجاه دول المنطقة"، مشيرا إلى أن إيران "لم تكتف باعتداءاتها الغاشمة التي استهدفت أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بل واصلت محاولاتها السافرة لتشويه الحقائق، في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية".

وشدد البديوي على أن ما ورد في البيان الإيراني "يعكس إصرارا واضحا على تأجيج التوترات وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ويؤكد نهجها العدائي الذي يهدد أمن المنطقة وسلام شعوبها".

واختتم البديوي مؤكدا أن دول مجلس التعاون "تقف صفا واحدا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدعم كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها، وأن أمن الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون كافة".

وأدانت الإمارات بيان الخارجية الإيرانية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مزاعم أو تهديدات تمس سيادتها أو أمنها الوطني أو استقلال قرارها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن علاقات دولة الإمارات وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، لا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض.

وشددت الوزارة على أن أي خطاب يتضمن تهديدا مباشرا أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية، أو مواطنيها والمقيمين والزوار على أراضيها، يُعد سلوكا مرفوضا يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، مؤكدة أن محاولات الضغط أو توجيه الاتهامات أو ترويج المزاعم المغرضة لن تؤثر في مواقفها الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية وصون سيادتها واستقلال قرارها.