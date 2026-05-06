وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، على أن علاقات دولة الإمارات وشراكاتها الدولية والدفاعية شأن سيادي خالص، لا يحق لأي طرف أن يستخدمه ذريعة للتهديد أو التدخل أو التحريض.

وشددت الوزارة على أن أي خطاب يتضمن تهديدا مباشرا أو غير مباشر لأمن الدولة أو منشآتها المدنية والحيوية، أو مواطنيها والمقيمين والزوار على أراضيها، يُعد سلوكا مرفوضا يتعارض مع مبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، مؤكدة أن محاولات الضغط أو توجيه الاتهامات أو ترويج المزاعم المغرضة لن تؤثر في مواقفها الثابتة، ولن تثنيها عن حماية مصالحها الوطنية وصون سيادتها واستقلال قرارها.