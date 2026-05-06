وفي مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، قال الحميدي: "القوات المسلحة تسعى إلى استمرار الجاهزية بشكل عال... ونحن على استعداد وجاهزية لدرء أو ردع أي تهديد محتمل"، مشيرا إلى أن منظومة الدفاع الإماراتية أثبتت كفاءتها خلال التعامل مع التحديات الإقليمية الأخيرة.

وأوضح أن القوات المسلحة أصبحت اليوم في موقع أقوى، مضيفا: "نحن اليوم في موقع أفضل عما كنا عليه قبل شهرين، وعلى جاهزية أعلى ودراية أكبر بالتهديدات المحتملة".

اليوبيل الذهبي.. محطة وطنية جامعة

وفي حديثه عن ذكرى اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة، وصفها بأنها محطة وطنية جامعة، مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء امتدادا لقيام اتحاد دولة الإمارات، حيث قال: "توحيد القوات المسلحة كان نتاجا طبيعيا لاتحاد السبع إمارات، تحت رؤية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وأشار الحميدي إلى أن أبرز إنجازات القوات المسلحة خلال العقود الخمسة الماضية تتمثل في بناء قوة دفاعية موحدة ذات عقيدة ورؤية استراتيجية واضحة، إلى جانب تطوير الكوادر الوطنية، قائلا: "المنظومة الدفاعية التي تصدت للتهديدات الأخيرة هي كوادر وطنية إماراتية بحتة أثبتت كفاءتها".

كما لفت إلى الدور الإنساني البارز للقوات المسلحة، مؤكدا أن مهامها لا تقتصر على الجانب العسكري، حيث أوضح: "القوات المسلحة توظف أيضا للعمل الإنساني، وقد امتدت يد الإمارات البيضاء شرقا وغربا لتقديم الإغاثة في العديد من الدول".

الذكاء الاصطناعي.. أولوية في تطوير القدرات الدفاعية

وبشأن خطط المستقبل، شدد الحميدي على أهمية استشراف التهديدات الجديدة، قائلا: "التهديدات أصبحت متسارعة وغير تقليدية، ولذلك يجب أن نكون مستبقين في إيجاد حلول نوعية للتصدي لها"، مشيرا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي، يمثل أولوية في تطوير القدرات الدفاعية.

وأضاف أن رؤية وزارة الدفاع ترتكز على التكامل المؤسسي والشراكات الاستراتيجية، موضحا: "نسعى لتعزيز تكامل مؤسسات الدولة والاستثمار في الأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت ضرورة في الجيوش الحديثة".

وأكد الحميدي أن القوات المسلحة تلعب دورا محوريا في دعم الأمن الوطني، سواء عبر الردع العسكري أو من خلال المساهمة في إدارة الأزمات والكوارث، إضافة إلى دورها في الشراكات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف.

واختتم تصريحه بالتأكيد على العلاقة الوثيقة بين الأمن والتنمية، قائلا: "الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة، والقوات المسلحة كانت عاملا أساسيا في تمكين دولة الإمارات من بناء نموذج اقتصادي متقدم".