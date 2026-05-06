ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إماراتي قوله إن الادعاءات الملفقة الصادرة عن الجيش السوداني هدفها إلقاء اللوم على الآخرين والتهرب من مسؤولية أفعاله.

كما شدد المسؤول إماراتي على أن مزاعم الجيش السوداني تهدف إلى إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام.

وأضاف المسؤول الاماراتي أن على الجيش السوداني أن يركز على إنهاء القتل والأضرار التي يلحقها بالشعب السوداني خلال هذه الحرب الأهلية المدمرة.

من جانبها، نفت الخارجية الاثيوبية اتهامات السوادن بالتورط في قصف مطار الخرطوم مؤكدة ان لا أساس لها.