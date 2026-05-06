واطلع رئيس دولة الإمارات خلال الجولة على أحدث التقنيات والمنتجات المعروضة والمبادرات النوعية التي تستهدف تعزيز تنافسية المنتج الوطني وكفاءته واستدامته في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإنتاج المحلي وتطوير مساراته.

كما استمع من القائمين على المنصات إلى شرح حول أبرز المبادرات والمشاريع الجديدة التي أعلنت خلال الفعاليات.

وقال الشيخ محمد بن زايد إن القطاع الصناعي يعد أحد أهم الركائز في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه، مؤكدا أن تعزيز دوره يُشكل أولوية إستراتيجية لدولة الإمارات انطلاقاً من رؤيتها الطموحة في تمكين الصناعات الوطنية وتهيئة بيئة محفزة للابتكار والاستثمار في صناعات المستقبل، إضافة إلى توفير الفرص للكفاءات الإماراتية في هذا المجال الحيوي، مشيدا بمستوى المشاركات التي تبرز التطور الذي يشهده القطاع الصناعي في الدولة والمقومات التنافسية التي يتميز بها.

وكان رئيس دولة الإمارات قد التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ختام جولته في المنصة.