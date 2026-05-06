وقال الجيش في بيان إن "سلاح الجو الإسرائيلي، وبتوجيه من جنود اللواء 226، شنّ غارات على عدة مبان تستخدمها منظمة حزب الله لأغراض عسكرية"، مضيفا أن "هذه المباني تم استهدافها أثناء وجود عناصر من حزب الله بداخلها، حيث كانوا ينفذون ويخططون لهجمات".

وأشار البيان إلى أنه "تم القضاء على عدد من العناصر خلال الغارات"، لافتا إلى أن من بين الأهداف التي تم ضربها "منشأة لتخزين الأسلحة، ومبان تُستخدم لأغراض عسكرية، إضافة إلى بنى تحتية أخرى".

وفي السياق ذاته، أوضح الجيش أن سلاح الجو "اعترض خلال الليل هدفا جويا مشبوهًا في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان"، مضيفًا أنه "تم إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه آخر، إلا أنه فُقد الاتصال معه، ولم تطلق صفارات الإنذار وفقا للإجراءات المتبعة".

كما ذكر البيان أن "حزب الله أطلق خلال الساعات القليلة الماضية عدة صواريخ وطائرات مسيّرة مفخخة وقذائف هاون سقطت بالقرب من الجنود"، مؤكدًا أنه "لم تسجل أي إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".