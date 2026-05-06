وقال موقع "واللا"، إن قرار تمديد حالة الطوارئ جاء خلال استطلاع رأي هاتفي لأعضاء الحكومة الإسرائيلية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المؤسسة الدفاعية وقيادة الجبهة الداخلية من مواصلة ممارسة صلاحيات خاصة، بما في ذلك إصدار توجيهات وقيود على الجمهور عند الضرورة، وفقا للتطورات على أرض الواقع.

وحسبما أورد موقع "واللا"، فإن رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلية إيال زامير، قال الثلاثاء: "قواتنا منتشرة حاليا في جميع القطاعات، تقاتل ومستعدة للاستجابة الفورية لأي سيناريو، قريبا كان أم بعيدا".

وأكد زامير أن "الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى. نراقب عن كثب الأحداث في الخليج العربي. ونحن على أهبة الاستعداد للرد بقوة على أي محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل".

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء الثلاثاء، بأن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان جهودهما لمواجهة احتمال تجدد القتال مع إيران.

وأعلن القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي عومر تيشلر الثلاثاء، خلال مراسم توليه منصبه، أن إسرائيل مستعدة لاستخدام "كامل سلاح الجو" ضد إيران إذا لزم الأمر.

وصرّح تيشلر قائلا: "نتابع عن كثب التطورات في إيران، ونحن مستعدون لنشر كامل سلاح الجو شرقا إذا اقتضت الحاجة".

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر وجود تنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة استعدادا لجولة محتملة جديدة من الحرب مع إيران.

وبحسب المصادر، فإن هذه الضربات ستركز على البنية التحتية للطاقة وعمليات استهداف واغتيال مسؤولين إيرانيين كبار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الثلاثاء إنه سيعلّق العملية العسكرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز بعد يوم واحد فقط من انطلاقها، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بناء على طلب باكستان ودول أخرى، والنجاح العسكري الهائل الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، إضافة إلى حقيقة إحراز تقدم كبير نحو اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران، فقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه، بينما سيبقى الحصار ساريا بالكامل ونافذا، سيتم تعليق مشروع الحرية (حركة السفن عبر مضيق هرمز) لفترة قصيرة لمعرفة ما إذا كان يمكن استكمال الاتفاق وتوقيعه أم لا".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الثلاثاء أن الولايات المتحدة أنهت عملياتها الهجومية على إيران.

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قال روبيو إن "عملية (الغضب الملحمي) انتهت، كما أبلغ الرئيس الكونغرس. أنهينا هذه المرحلة منها".

وأشار روبيو إلى أن "الأولوية الأميركية الآن تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز".