وقد تلقى الشيخ محمد بن زايد اتصالات من كل من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد القادة تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

وجدد ميتسوتاكيس إدانة اليونان للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.

كذلك تلقى الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب خلاله عن إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات وما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد للأمن والاستقرار الإقليميين.

وشدد الرئيس المصري خلال الاتصال على تضامن مصر مع الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.

وخلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد، أدان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن السعودية مع الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات وللحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأدان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، مشددا على تضامن قطر الكامل مع الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في اتصال مع الشيخ محمد بن زايد، تضامن البحرين مع الإمارات، وإدانته للاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية في الإمارات.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية دول شقيقة، تداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام صواريخ وطائرات المسيرة.

وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد مباحثات هاتفية مع نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وبدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وعبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد والمسؤولون والوزراء عن إدانتهم الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات، والتي تمثل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها.

وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقا للقانون الدولي.

من جانبه، أعرب الشيخ عبدالله بن زايد، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكدا سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها.

وفي سياق متصل، أدانت سوريا الثلاثاء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها تضامن سوريا الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة، ورفضها القاطع لأي عمل يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وجددت سوريا موقفها الثابت الداعي إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول.