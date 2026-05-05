وخلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، قال روبيو: "بوجه عام، أعتقد أن التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل أمر قابل للتحقيق في وقت قريب، وينبغي أن يحدث".

وأضاف: "المشكلة بين إسرائيل ولبنان ليست إسرائيل أو ‌لبنان، بل حزب الله".

وأوضح روبيو أن "ما يجب أن ‌يحدث في لبنان، وما يريد الجميع ‌رؤيته، هو أن ⁠تكون هناك حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها".

وكثفت إسرائيل هجماتها الجوية على لبنان بعدما أطلقت الجماعة صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس، ⁠بعد ثلاثة أيام ‌من اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ووسعت إسرائيل بعد ذلك اجتياحها البري في جنوب لبنان.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية فإن أكثر ⁠من 2702 شخص قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس.

وفي المقابل، تقول إسرائيل ⁠إن 17 من جنودها قُتلوا في جنوب لبنان، بينما قُتل مدنيان اثنان في هجمات حزب الله.

واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق نار هش في منتصف أبريل، وجرى تمديده لاحقا إلى مايو.

ومع ذلك، واصلت إسرائيل احتلال أجزاء من جنوب لبنان وهدم بلدات هناك، بينما استمر حزب الله في شنّ هجمات على القوات الإسرائيلية.

وتؤكد إيران أن أي اتفاق لإنهاء الحرب الأوسع يجب أن يشمل أيضا وقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان، بينما تقول واشنطن إن القضيتين منفصلتان.