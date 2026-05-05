وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء اليوناني خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والاستدامة إلى جانب البنية التحتية والثقافة وغيرها من المجالات في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى الاحتفاء هذا العام بمرور خمسين عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وجدد ميتسوتاكيس إدانة اليونان الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة بما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية.

كما شهد رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء اليوناني مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الإمارات واليونان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومن الجانب اليوناني جورجوس جيرابيتريس وزير الخارجية.