وأكد عون تضامن لبنان الكامل مع دولة الإمارات وقيادتها وشعبها في مواجهة هذه التحديات، مجددا الوقوف إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها.

وشدد الرئيس اللبناني على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق، معربا عن حرصه الدائم على تعزيز هذه الروابط لما فيه خير ومصلحة البلدين الشقيقين.

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم 4 مايو مع 12 صاروخا باليستيا و 3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.

وقالت إنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 549 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخا جوالا، 2260 طائرة مسيرة".