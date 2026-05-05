وقال التعايشي، في بيان صحفي تلقت "سكاي نيوز عربية" نسخة منه، إن "خيار السلام ليس مجرد طرح شفهي، بل يجب أن يكون خيارا مؤسسيا مدعوما بشرعية الشعوب".

وأعلن استكمال مؤسسات حكومته التنفيذية، حيث أصدر قرارات بتعيين عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين، "في إطار استكمال هياكل السلطة واستعادة النظامين الإداري والاقتصادي والمصرفي، وإكمال الجهازين التنفيذي والتشريعي".

وأضاف البيان أن هذه الخطوة "تأتي ضمن مساعي الحكومة لبناء السودان الجديد القائم على سيادة القانون والمؤسسات، وترسيخ السلام العادل الشامل والاستقرار الدائم".

وشملت القرارات تعيين 7 وزراء جدد لوزارات العدل، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والثروة الحيوانية والسمكية، والنقل والطرق والجسور، والتنمية العمرانية، والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى وزير للإعلام وناطق رسمي باسم الحكومة.

كما شملت القرارات تعيين 4 وكلاء وزارات وأربعة مدراء عموميين، بينهم مدير عام للشرطة.

وأكد التعايشي، في تصريحات صحفية، أن "هذه القرارات تأتي في إطار تأسيس هياكل ومؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والقوات النظامية، لوضع النواة الصلبة لبناء السودان الجديد".

وأضاف أن "حكومة السلام تمضي في بناء مؤسسات تعكس إرادة الشعوب، بهدف ترسيخ دعائم السلام وجعله خيارا مؤسسيا يستند إلى الشرعية الشعبية".