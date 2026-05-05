ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر محلي قوله إن "طائرة مسيرة إسرائيلية شنت غارة قرب دوار الجلاء بمنطقة العيون شمالي مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنين قبل الإعلان عن استشهاد أحدهما".

ووفق المركز "قصفت مدفعية الاحتلال أماكن النازحين في جنوبي القطاع".

ويشهد قطاع غزة توتراً مستمراً رغم سريان اتفاق التهدئة، في ظل تحذيرات من احتمال عودة العمليات العسكرية في أي وقت.

ووفق وزارة الصحة في غزة، استقبلت المستشفيات خلال الساعات جثماني قتيلين و9 مصابين، ما يرفع إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 833 قتيلا، وإجمالي الإصابات إلى 2,354، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.