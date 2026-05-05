فقد تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، اتصالات هاتفية من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين

وأدان القادة الخليجيون، خلال الاتصالات، الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولةالإمارات والتي تمثل انتهاكاً لسيادة الدولة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكدوا خلال الاتصالات الهاتفية تضامنهم الكامل مع دولة الإمارات ودعمها كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما بحثوا خلالها تطورات الأوضاع الإقليمية المتصاعدة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، إلى جانب تأثيراتها على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.