وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن ترامب ظل لعدة أيام مترددا بين معاقبة إيران لعدم تخليها عن البرنامج النووي، وفي الوقت ذاته تجنب تصعيد خطير قد يجر الولايات المتحدة إلى المزيد من التورط في الحرب.

والإثنين هاجمت إيران سفنا عسكرية وتجارية أميركية، كما شنت ضربات جديدة على دولة الإمارات، في أعقاب بدء تنفيذ خطة ترامب لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وبعد أحداث الإثنين، لم يعد أمام ترامب خيارات سوى اتخاذ قرار بين إصدار أوامر بشن جولة جديدة من الضربات على إيران، أو تجاهل استفزازاتها والمضي قدما في مبادرته الدبلوماسية، جنبا إلى جنب مع خطة فتح المضيق، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".

لكن الضغوط تزايدت على الرئيس الأميركي من حلفائه السياسيين، لإصدار أوامر بشن ضربات جديدة كرد سريع على إيران.

وقال السيناتور ليندسي غراهام، الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية والمؤيد للتدخل الأميركي في إيران، إن الأخيرة "انتهكت وقف إطلاق النار بشكل قاطع"، لذا ينبغي على ترامب الرد بهجوم "كبير وقوي ومؤلم وقصير"، وفق تعبيره.

وتابع غراهام قائلا: "الإجراءات المتخذة اليوم (الإثنين) لا تتفق مع نظام يريد حلا دبلوماسيا".

وأعلن ترامب عن مؤتمر صحفي يعقد الثلاثاء لكبار مسؤولي وزارة الدفاع (بنتاغون)، تاركا الأمر للوزير بيت هيغسيث وقائد هيئة الأركان المشتركة دان كين، لتحديد الخطوات التالية للإدارة.

وقال بعض المسؤولين الأميركيين والأجانب إنهم يعتقدون أن ترامب "من المرجح أن يأذن برد عسكري على إيران في غضون أيام"، رغم أن محللين لاحظوا عدم ارتياحه الواضح إزاء شن ضربات جوية جديدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، إن ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة في سعيه للتوصل إلى تسوية مع إيران.

وأضافت كيلي: "يملك الرئيس جميع الأوراق الرابحة، بينما يواصل المفاوضون العمل لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا".