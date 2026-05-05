وأفاد المسؤولون أن المدمرتين الأميركيتين "يو إس إس تروكستون"، و"يو إس إس ماسون"، مدعومتين بمروحيات أباتشي وطائرات أخرى، "واجهتا سلسلة من التهديدات المنسقة أثناء مرورهما".

وأطلقت إيران زوارق صغيرة وصواريخ وطائرات مسيّرة لمواجهة القوة الأميركية، فيما وصفه المسؤولون بـ"قصف متواصل".

لكن رغم شدة الهجمات الإيرانية، لم تتعرض أي من السفينتين الأميركيتين للإصابة.

وذكر المسؤولون أن "الإجراءات الدفاعية المدعومة بغطاء جوي نجحت في اعتراض أو ردع كل تهديد قادم"، وأضافوا أن أيا من المقذوفات التي أطلقت لم تصل إلى السفن.

ووقعت هذه المعركة في اليوم الذي بدأ به تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في وقت سابق من الإثنين، أن مدمرات عبرت المضيق ضمن مبادرة ترامب التي أطلق عليها اسم "مشروع الحرية"، بينما لم تحدد القيادة أيا من السفن البحرية المشاركة في العبور أو عددها.

وأفادت "سنتكوم" أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأميركي "عبرتا المضيق بنجاح"، وأن الجيش تواصل مع عشرات شركات الشحن الأخرى لتشجيع حركة الملاحة في الممر المائي الاستراتيجي.

وقال قائد القيادة الوسطى براد كوبر، إن إيران شنت هجوما على السفن البحرية والتجارية الأميركية التي عبرت المضيق، مما دفع الولايات المتحدة إلى تدمير 6 زوارق إيرانية صغيرة.