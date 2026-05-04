كما أعلنت القيادة المركزية ‌الأميركية (سنتكوم) على منصة "إكس"، أن سفينتين ترفعان العلم الأميركي عبرتا المضيق، وأن القوات الأميركية تسهم بفعالية في ‌جهود إعادة حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.

وكان نحو 20 بالمئة من نفط العالم يمر عبر هذا المضيق الحيوي، قبل إغلاقه شبه ‌التام عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضافت "سنتكوم"، الإثنين: "كخطوة أولى، عبرت سفينتان تجاريتان ترفعان العلم الأميركي مضيق هرمز بنجاح"، مشيرة ⁠إلى أن مدمرات ‌تابعة للبحرية الأميركية مزودة بصواريخ ⁠موجهة تعمل في الخليج العربي، ضمن عملية تعرف ⁠باسم "مشروع الحرية".

وقالت "ميرسك" إن العبور تم من دون وقوع أي حوادث، ⁠وأن جميع ​أفراد الطاقم بخير ولم ينلهم أذى.

وكانت "ألايانس فيرفاكس" من مئات السفن التي تقطعت بها السبل في الخليج، بعد إغلاق مضيق هرمز منذ أوائل مارس الماضي.

ولا تزال ‌سفينة أخرى على الأقل ترفع العلم الأميركي موجودة في منطقة الخليج.